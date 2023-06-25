Мятеж "Вагнера" - что это было в вопросах и ответах

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. В ночь на 24 июня "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, бойцы ЧВК двинулись в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее ударом в спину, отметив, что сейчас решается судьба России и это требует от народа единения всех сил. В итоге ситуацию с "Вагнером" помог урегулировать белорусский лидер Александр Лукашенко, который лично провел переговоры с Пригожиным.

Что известно о мятеже "вагнеровцев"? О чем договорились Лукашенко и Пригожин? Как отреагировали на ситуацию за рубежом? И отразились ли действия ЧВК на обстановке в зоне спецоперации? Об этом обзорБЕЛТА.

Вечером 23 июня в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было опубликовано несколько аудиозаписей. В частности, он заявил, что по подразделениям "Вагнера" якобы нанесли удары. Пригожин обвинил в нападении военное руководство России.

В ночь на 24 июня "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В городе находились группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты.

Бойцы ЧВК двинулись в сторону Москвы. В частности, техника "Вагнера" была замечена в Липецкой области.

На территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все массовые мероприятия в столице отменены. В Санкт-Петербурге на Золотой улице было взято в оцепление сотрудников силовых структур здание "ЧВК Вагнер-центра".



В Минобороны России назвали ложной информацию о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". "Все распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - заявили в ведомстве. Там добавили, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

В Минобороны также призвали представителей ЧВК "Вагнер" проявить благоразумие и выйти на связь с представителями ведомства или правоохранительных органов. Чуть позже в Минобороны заявили, что уже помогли обратившимся к ведомству командирам и бойцам "Вагнера" безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва Пригожина к вооруженному мятежу. В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК, не имеют под собой никаких оснований. ФСБ также призвала бойцов "Вагнера" не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

К "вагнеровцам" обратился заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин. Он призвал ЧВК подчиниться приказу Президента РФ и решить все проблемы мирным путем. "Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать - это подчиниться воле и приказу всенародно избранного Президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем", - цитирует Суровикина ТАСС.

Суровикин добавил, что по приказу руководства Минобороны прибыл с передовой, где российские бойцы, в том числе добровольцы, выполняют задачи. "Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины", - добавил он.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков еще вечером 23 июня заявил, что Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры. Позднее Песков сообщил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывали Путину о принимаемых мерах после данных главой государства поручений в связи с попыткой вооруженного мятежа.

Утром 24 июня российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Путин заявил, что российское руководство не даст повториться в стране гражданской войне.

Путин констатировал, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев, против России направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. "Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу", - сказал он.



Путин провел аналогию с временами Гражданской войны. "Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге - трагедией Гражданской войны: русские убивали русских, братья - братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части", - подчеркнул он.

"Мы не дадим этому повториться, защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, - это именно предательство", - заявил Президент России.

Действия руководства ЧВК "Вагнер" Путин назвал изменой своей стране. "Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию и единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению и в конечном итоге - к капитуляции. Повторю: любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности", - подчеркнул он.

"Действия против такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом", - пообещал Путин.

"Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, в ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону: она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления", - сообщил глава государства.

"Как Президент России, как верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизнь и безопасность, свободу граждан", - заверил Путин.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую и непоправимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях", - добавил Путин.

Глава белорусского государства провел напряженный субботний день, который включал совещания с силовиками и военными, контакты с Президентом России и переговоры с Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня, и в итоге развязки были найдены.

Утром 24 июня состоялсятелефонный разговорпрезидентов Беларуси и России. Главы государств договорились о совместных действиях. После этого Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.



"Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным", - сообщилапресс-службаПрезидента Беларуси.

Переговоры длились в течение всего дня, в результате чего пришли к договоренностям "о недопустимости развязывания кровавой бойни" на территории России. "Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", - говорилось в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Вскоре после сообщения об участии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации появилась новость о том, что колонны ЧВК "Вагнер" разворачиваются и уходят в обратном направлении. "Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - заявил Пригожин.

Было также заявлено, что бойцы ЧВК "Вагнер" покинут Ростов-на-Дону.

Поздно вечером 24 июняРИА Новостисообщили, что бойцы "Вагнера" начали готовиться к отходу от здания штаба Южного военного округа. "Грузят боекомплект в машины, заводят танки, возможно, готовятся грузить машины на тралы. Бойцы снимаются со своих позиций и принимают активное участие в сборах, не комментируя свои действия", - сообщило агентство.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна с техникой, а также бойцами ЧВК "Вагнер" покинула территорию Ростова-на-Дону.

Вечером состоялсяеще один телефонный разговорЛукашенко и Путина. Президент Беларуси подробно проинформировал российского лидера о результатах переговоров с руководством "Вагнера". Президент России поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что те посреднические усилия, которые предпринял Лукашенко, совершались во имя высшей цели - избежать кровопролития. Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит тот вклад в урегулирование конфликта, который внес Президент Беларуси.

Песков также отметил, что посредничество Минска в ситуации с ЧВК "Вагнер" было инициативой белорусского лидера. "Два президента действительно условились о том, что Президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Вы наверняка спросите меня, почему именно Президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с Президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.

Белорусский политолог Вадим Гигин в эфире выпуска "Соловьев Livе" рассказал о подробностях разговора Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным.

"Насколько я знаю, разговор был сложный", - сказал Гигин.

Он отметил, что во время утреннего телефонного разговора с Лукашенко Путин скептически отнесся к возможности переговоров и засомневался, а снимет ли Евгений Пригожин трубку, так как на тот момент он ни с кем не разговаривал, на контакт не выходил.

"Позвонил Президент Беларуси, и Евгений Пригожин сразу снял трубку, насколько я знаю, разговор был сложный. Там сразу выпалили такое, мама не горюй. Разговор был тяжелый достаточно. Президент Беларуси изложил определенный план, согласованный с Президентом России, ну и был такой разговор, как мне передавали, мужской", - подчеркнул Гигин. Подробности знают только первые лица и сам Пригожин.

Гигин также добавил, что Президент Беларуси трезво оценивает ситуацию. "Помимо разговора с Пригожиным и Президентом России, он провел два совещания с силовиками. Я тоже разговаривал с нашими военными, командующим внутренними войсками. Все находятся в готовности на случай необходимости. Как сказал командующий внутренними войсками, никто не рыпнется", - рассказал Гигин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратят. "Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него", - сказал пресс-секретарь журналистам.

Песков сообщил, что власти России не будут преследовать бойцов "Вагнера", которые приняли участие в вооруженном мятеже, учитывая все их фронтовые заслуги. Кроме того, всем желающим будет предоставлена возможность подписать контракт с Министерством обороны России.

Представитель Кремля также сказал, что Пригожин отправится в Беларусь. "Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, - это слово Президента России", - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что ему неизвестно, где сейчас находится основатель "Вагнера".

Отвечая на вопрос о кадровых перестановках в Министерстве обороны России, Песков отметил, что это является прерогативой Президента РФ и вряд ли обсуждалось в ходе контактов по урегулированию мятежа.

События в России находились в центре внимания ряда зарубежных стран.

В Белом доме сообщили, что американский лидер Джо Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел стран G20 и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем. Подробности переговоров не сообщались.

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию в России с коллегами из Великобритании, Германии, Канады, Польши и Франции. А председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли даже отменил поездку на Ближний Восток на фоне событий в России.

Ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Венгрия заявили, что следят за обстановкой в РФ.

"ЕС считает происходящие в настоящий момент события внутренним делом России. Мы мониторим ситуацию", - заявили в Брюсселе.

Прокомментировал ситуацию и премьер Польши Матеуш Моравецкий. "Мы говорили с лидерами западных стран о ситуации в России, следим за ситуацией. Мы находимся в постоянном контакте с американцами", - заявил Моравецкий.

При этом МИД России предостерег Запад от использования внутрироссийской ситуации для достижения своих целей. "Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом", - говорилось в заявлении МИД.

24 июня состоялся телефонный разговор Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции заявил, что никто не должен извлекать выгоду из последних событий в России. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства и заявил о готовности внести вклад в урегулирование ситуации.



Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны. Он также отметил, что Тегеран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации. Глава МИД Ирана в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым подверг критике любое иностранное вмешательство во внутренние дела стран.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание по поводу событий в России. "Премьер-министр заявил, что речь идет о внутреннем деле России. Израиль не имеет к этому отношения, но продолжит внимательно следить за развитием событий", - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо высказался в поддержку действии Пригожина. По его мнению, Россия на фоне последних событий проявила "слабость".

В офисе Зеленского прямым текстом заявили, что Киеву выгодна полноценная гражданская война в России. "Следующие 48 часов будут означать, как ситуация в России будет развиваться. Нам было бы выгодно, безусловно (я об этом говорю открыто), чтобы гражданская война была полноценной в России", - заявил советник офиса Михаил Подоляк. По его словам, это позволит Киеву быстро финализировать конфликт в Украине.

Мятеж Пригожина широко освещали зарубежные СМИ. В западной прессе анализировали, как нынешняя ситуация может повлиять на российскую спецоперацию. Так, Reuters отмечал, что мятеж "Вагнера" пришелся как раз на тот момент, когда Киев перешел в наступление. Данная ситуация могла отразиться на положении российской армии.

Британская газета Daily Mail назвала решение Пригожина развернуть силы "Вагнера" сенсационным. "Шокирующее заявление последовало за заявлением офиса Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он договорился о сделке с Пригожиным после того, как ранее обсудил этот вопрос с Путиным", - пишет газета.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Пригожин уже довольно давно планировал бросить вызов военному руководству РФ. Прозвучавшие ранее заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций в Украине не соответствовали действительности. Их целью было заложить основу для потенциального вызова российскому руководству, отмечал CNN.

Издание Wall Street Journal сообщило, что США намерены отложить введение санкций против ЧВК "Вагнер" на фоне последних событий в России. По данным источников издания, Вашингтон опасается, что своими санкциями займет сторону российских властей.

По информации издания Politico, Байден, Блинкен, Остин и Милли звонили своим коллегам в Европе, чтобы успокоить их на фоне событий в России. По данным источников издания в Белом доме, американские власти настаивали на необходимости соблюдать нейтралитет в данной ситуации. Вместе с тем во время телефонных переговоров стороны пришли к выводу, что украинская армия в настоящее время имеет беспрецедентную возможность для наступления.

В ночь на 24 июня Минобороны России проинформировало об активизации украинской армии на линии фронта. "Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии", - говорилось в сообщении.

Вечером 24 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе. По ее словам, восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно - по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки, сообщает издание "Страна".

На юге по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. По словам Маляр, армия РФ прилагает немало усилий, чтобы остановить атаки ВСУ.

По заявлению российского оборонного ведомства, распространенного 24 июня, ВКС России нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике ВСУ на аэродромах Канатово и Днепр. В ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив российские военные уничтожили склад с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Российские средства ПВО также уничтожили 24 украинских беспилотника.

Экипажи ударных вертолетов российской авиационной группировки "Запад" нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения двух бригад Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Кроме того, группировка "Запад" за минувшие сутки сорвала четыре попытки ВСУ провести ротацию подразделений на передовых позициях на Купянском направлении.

Российские военные из группировки "Восток" отразили атаки противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив танки, броневики и живую силу, заявили в Минобороны.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные успешно ведут бои на Краснолиманском направлении и продолжают освобождение территорий Донбасса. "С ребятами пообщался. Все очень сложно, но абсолютно контролируемо. На авдеевском направлении обрисованы перспективы - для противника очень болезненно, понимаю, как это будет развиваться. По Горловскому направлению ситуация тоже контролируемая, по Артемовскому - ситуация особо не поменялась, продолжались обстрелы по самому городу. На Краснолиманском, северном направлении есть успехи у подразделений Вооруженных сил РФ, что-то уже радует, ребята там продолжают движение вперед", - цитирует Пушилина ТАСС.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мятежом ЧВК "Вагнер" никак не повлияет на ход спецоперации, СВО будет продолжаться.