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Мятежная Армения: очередная акция протеста в Ереване

В Ереване сегодня возобновились акции протеста. Сообщается о новых задержаниях - в отделение полиции доставлены более 60 человек. Протестующие из центра столицы направились к зданию Cлужбы нацбезопасности страны.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и аннулированиякарабахского соглашения. Армения до сих пор на военном положении. Накануне врамках уголовного дела по организации и проведению митингов в нарушение законабыли задержаны 10 человек, в том числе высокопоставленные должностные лицаАрмении и представители оппозиции: экс-директор Службы нацбезопасности и лидерпартии "Процветающая Армения". И как стало известно, свой постпокидает официальный представитель Минобороны Армении.

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