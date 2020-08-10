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Мятный цвет. Модные советы
Антиобраз
Трендовый мятный жакет просто повержен с такими соседями. Зелененькие спортивные брючки, странная кофточка и шлепанцы. Караул! Это плохо даже для глухого хутора, не то что для города.
Что в тренде?
Освежающая мята - это то, что нужно жарким летом. Модные эксперты даже называли мятный новым черным, предсказывая ему небывалую популярность в 2020-м. Этот цвет подходит для одежды, обуви, аксессуаров.
Утонченные вкусные сочетания получаются с пастельными оттенками: кремовым, жемчужным, бежевым, пыльной розой, мягким лимоном, нежной лавандой.
Выразительный дерзкий вкус у модной мяты получится в контрастных сочетаниях с красным, коричневым, синим. В тренде также тотал-луки из разных оттенков мятного цвета.
Трендовый образ № 1
Если цвет, новый, непонятный, ультрамодный, беспроигрышный вариант сочетать его с белым или черным, или сразу и с тем и с другим. Что мы и сделали: черная блузка, белые брючки-кюлоты с защипами, плюс нюдовые туфельки и такого же цвета оправа. Образ получился элегантный, респектабельный и современный.
Трендовый образ № 2
Но можно и покреативить! Добавить к ультрамодному мятному цвету еще один ультрамодный - фиалковый. Они заиграли в одной команде, когда мы добавили базовые белые вещи: белая футболка, белые кроссовки. Неожиданный, но важный элемент - сумка, тоже черно-белая, как и наша футболка - белая с черной надписью. Образ для смелых и энергичных.
Модные выводы
Модный мятный жакет потерялся в безвкусном окружении. Нелепый вид способен рассмешить, но не восхитить.
Новый непривычный цвет с безопасными базовыми цветами. Беспроигрышный вариант.
Мята и фиалка чудесно дополняют друг друга! Не без помощи футболки и кроссовок белого цвета.
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