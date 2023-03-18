"Мыльные пузыри", махинации и серые схемы - о сценариях глобальных потрясений США в "Понятной политике"

Как в США рождались глобальные потрясения? К чему приведет нынешний крах крупных банков, почему в этой истории отчетливо виден украинский след? Кто стал катализатором банкротства, как Вашингтон умудряется зарабатывать на чужих бедах? Дежавю из нулевых и американские спекуляции XXI века. Расскажем в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".