Мысливец: Оптимизм белорусов держится на повседневном труде

Умеренный оптимизм белорусов опирается не на лозунги, а на повседневную работу в стране. Об этом заявил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец, комментируя результаты исследований общественного мнения.

"В основе такого оптимизма прежде всего тот факт, что белорусы продолжают самостоятельно на своей земле трудиться, занимаются сельским хозяйством, эффективно работают промышленные предприятия, динамично развивается сфера услуг, социальная сфера развивается", - сказал Николай Мысливец.

"У нас нет каких-либо препятствий, которые могли бы помешать тому, чтобы тот образ жизни, который складывался на протяжении предыдущего периода времени, был деформирован, разрушен", - подчеркнул Николай Мысливец.

Именно поэтому люди сохраняют уверенность в своих силах. "Поэтому оптимизм в том, что мы можем делать то, что нам необходимо, так, как это необходимо", - отметил директор института.

Отдельным основанием для уверенности в будущем он назвал управляемость процессов внутри страны. "Различные направления нашего развития экономического, внутриполитического в том числе являются предметом государственного регулирования. Порядок в экономике, порядок в головах, порядок в обществе - это основа для такого уверенного прогнозирования будущего", - заявил Николай Мысливец.

Говоря об экономической культуре, социолог напомнил, что благосостояние в белорусской традиции связывают с собственным трудом. "Белорусы всегда очень основательно и, я бы сказал, очень трепетно подходили к тому, что деньги зарабатываются и благосостояние растет только прежде всего в результате собственных усилий, собственного труда", - сказал он.

Это отношение, по его словам, передается следующим поколениям. "То наследие ментальное, которое было характерно для предыдущих поколений, в определенной степени, а может даже и в значительной степени, имеет свойство передаваться умонастроениям, сознанию и ценностям ныне живущих поколений", - отметил Николай Мысливец.

Отсюда и линия на традиционные ценности. "Говоря о сохранении традиционных ценностей, мы продолжаем эту линию на укрепление и того экономического поведения, той экономической культуры, которая формируется у нынешних поколений белорусов", - подчеркнул он.

Отдельно Николай Мысливец остановился на настроениях молодежи. По данным опросов, значительная часть молодых людей ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть и те, кто хочет больше свободного времени и меньше посвящать его работе.

"Разница в таком распределении фиксируется между самой молодой категорией респондентов и респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно", - отметил социолог.

Одно из объяснений, по его словам, в том, что старшие поколения уже создали для детей достаточно комфортные стартовые условия. "Поэтому определенная свобода в плане работать или не работать сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство", - заключил Николай Мысливец.