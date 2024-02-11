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Мысливец отметил, что фейковая информация в соцсетях перед выборами не повлияет на мнение белорусов
До единого дня голосования осталось 2 недели. И чем ближе 25 февраля, тем острее стоит вопрос об обеспечении безопасности во время выборов. С 19 февраля личный состав милиции перейдет на усиленный вариант несения службы. Уже отлажена работа с избирательными комиссиями, исполкомами и другими заинтересованными структурами.
А к началу голосования все объекты будут оборудованы ручными средствами тревожной сигнализации и видеонаблюдения. Но как быть с информационными вбросами? Выдумать цифры и ввести их в общественное обсуждение. Фейковая социология стала неотъемлемой частью всех избирательных кампаний. Как правило под выборы различные западные центры-"однодневки" вбрасывают данные о социальных и политических взглядах белорусов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Порой даже опросы в соцсетях выдают за полноценные исследования.
Что касается опросов в социальных сетях, они, безусловно, популярны, потому что они позволяют очень быстро получить определенный срез общественного мнения. Но это мнение никак не может претендовать на то, чтобы стать мнением всех белорусов.
Многим интересно сверить свои взгляды с позицией большинства. Именно поэтому фейковую социологию пытаются использовать для переформатирования общественного мнения. В таком случае важно знать, кем и при каких обстоятельствах предоставлены данные исследования. Особенно если за ними стоит центр-"однодневка", чьи сотрудники даже не смогут показать на карте, где находится Беларусь.
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