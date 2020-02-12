Мыть гречку перед варкой нужно, чтобы избавиться от фитиновой кислоты

Каши - полезнейшие продукты, да и стоят совсем недорого, поэтому пользуются заслуженной популярностью. И гречка среди них занимает особенное место. Однако, как показывает практика, далеко не каждый знает, что ее следует основательно промывать перед началом варки. И вот зачем.



Мыть крупу (и не только гречневую) нужно хотя бы потому, что в пачку так или иначе попадает пыль, грязь, некачественные зерна, а иногда и вовсе посторонние предметы. А некоторые производители обрабатывают крупы специальными химическими составами для защиты от вредителей и погодных условий.



Но главная причина заключается в том, что из гречки до начала варки необходимо удалить фитиновую кислоту!



Фитиновая кислота появляется на крупах естественным образом. Она является сложным эфиром, и главное, что о ней следует знать, это то, что она не только искажает вкус крупы, но и затрудняет ее усвоение. Избавиться от фитина совсем несложно, достаточно хорошенько помыть продукт под проточной водой.







