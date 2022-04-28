Мыться пореже, платить больше: каких перемен добились релоканты?

Кондиционеры и обогреватели использовать минимально, а платить дороже и исправно. Как Европу возвращают в средневековье и неужели это те самые перемены, которых требовали сердца беглых? На что жалуются сбежавшие из Беларуси?

Вот так полки выглядели во времена того самого советского дефицита. Только на складах, поговаривают, все было. А вот на полках нет. Мол, предатели внутри страны так злить советский народ пытались. Чем дело кончилось, все мы помним. А вот так выглядят сегодня прилавки в США и Евросоюзе. Можно ли назвать предателями своего народа того, кто злит повышением цен весь мир, да еще и спихивает вину на других? Лично я думаю - да. Джо Байден, как и его послушники Макрон, Шольц, Трюдо и прочие, все они предатели своих народов. Ведь рост цен на продукты питания и электричество - результат их санкционного "могущества". Инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет. И это не предел.





"Стоимость еды и вообще всего, что можно купить в магазине, растет выше потолка. Цена за энергию - мы за всю историю никогда не платили больше за галлон бензина. По мнению администрации Байдена, во всех бедах виноват Владимир Путин. Но как показывают графики, это ложь. Президент Байден пытается объявить это "путинским повышением цен". Но, как показывают опросы, большинство американцев в это не верят. Только 6 % винят Путина".

Не верят в вину Путина и в соседней Латвии. Вопросы задают не Москве и не Минску, а своему правительству.

С 1 мая мое электричество с 70 евро подорожает ровно в 3 раза и составит 210 евро только за электричество - это с 1 мая. Это моя цена за солидарность. Разумно? Не знаю. Справедливо? Точно нет! Теперь мой вопрос государству: как же вы будете солидарны со мной? Как же вы поможете мне? Мне придется оплачивать счета? Придется. У меня есть выбор? У меня нет выбора. Глория Гревцова, латвийский блогер

А вроде демократия - это свобода выбора? Или страны Прибалтики уже не эталон демократии? А в Беларуси вот средний счет за электричество в месяц значительно ниже. Трудно будет литовским гражданам - им же еще беглую Светлану поддерживать финансово. Хотя та уже подрабатывает на поборах якобы на гуманитарную помощь добровольцам в Украине. А пока цена газа в Европе вновь поднялась выше тысячи долларов за тысячу кубометров. А значит, очередь из литовских машин в Беларусь с торфом только увеличится. Интересно, как скоро Латушко, Карач и Тихановская с тачками для торфа приползут назад домой? Вообще, что там политические цыгане, сегодня всем релокантам несладко.

Вот сбежали, сняли халупку в пригороде польского городка за $600 без учета коммунальных расходов. А тут вдруг и коммуналка поднялась, и стоимость аренды. Кстати, на подорожание жалуются и беглецы за лучшей жизнью в Грузию, но есть же фонды солидарности, скажете вы. Помогут. Поддержит беглое болотце тонущих. Неа.

В Беларуси о том, что в Польше помогают, тут безумно оказывают помощь всем-всем-всем белорусам и снимают жилье, и продукты доставляют, и одежду - без проблем одеться, снабдиться продуктами. Тем не менее, как показала практика, все это красиво на бумаге и в медийном пространстве, на самом деле большей коррупции, чем с фондами в Польше, наверное, нет нигде. Елена Давыдова, беглая

Беглые предатели не нужны никому - ведь они предатели. И остается одна радость - алкоголизм. Правда, и на него деньги приходится вымогать.





Люди, которые пользуются помощью волонтеров, как правило, начинают нецеленаправленно использовать средства, не на продукты питания, не на одежду - на алкоголь. И волонтеры, я знаю не одного волонтера, который пытается помочь условно потерпевшим. Волонтеры из Украины, волонтеры из Польши, волонтеры из диаспоры. Человек получает деньги якобы на продукты и идет покупать алкоголь. С такими морально неустойчивыми людьми, зависимыми - просто не хочется им помогать. Даже если они реально участвовали в протестных движениях. Елена Давыдова, беглая

Ладно, трудности в странах Прибалтики и Польше. Так ведь в Германии тоже что-то беглецам манна небесная не свалилась.

Если вы думаете, что за эту страховку в 606 евро они получают достойное обслуживание своего здоровья, то не тут-то было, приходят на прием к врачу, и врач выписывает такой рецептик, как чай с медом, и тогда ангина, может, пройдет, а если не пройдет, выпишем древний пенициллин, потому что в Германии лечат только им. А это вот сам налог, минус аренда за жилье, минус 450 евро, и в итоге у нас на жизнь остается полторы тысячи евро. Да-да, из такой суммы мы получаем всего полторы. Елена Давыдова, беглая

Кстати, немцев предупредили о дальнейшем росте цен не только на электроэнергию, но и на все. На данный момент рост цен только на продукты превысил 6 %. Так на кого эти санкции направлены?





"Наша еда против их санкций. Помню, во время моего детства СССР закупал зерно у Канады. Было странно: самая большая страна, а пшеница за доллары. Сегодня картинка совсем другая: Россия - крупнейший производитель зерновых наряду с Индией и Китаем. И в последние годы крупнейший экспортер пшеницы. Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие - наше тихое оружие? Тихое, но грозное"-делится Дмитрий Медведев.

Конечно, у них же нет ни тарифов дружественных, ни таких мер, как в Беларуси.





Пока немцев на страницах ведущих немецких изданий готовят к лишению базовых и привычных вещей вроде теплого душа.

"Достаточно вымыть эти четыре части тела. Почему кожа сама очищает себя, когда вы оставляете ее в покое?"- немецкий Bild посвящает целую статью тому, что мыться часто не нужно. Мол, полезные бактерии сами очистят кожу. У этих "хороших" бактерий есть шанс только в том случае, если кожа отдыхает не менее трех недель. Помойте подмышки, ноги и пах… Пот также улучшает кислотную мантию, помогает здоровым бактериям размножаться и поддерживает влагу кожи. Свежий пот не пахнет - только когда вонючие бактерии разлагаются…

А итальянские ученые предложили новаторское инженерное решение, на этот раз от итальянских ученых: выключать летом кондиционеры, чтобы экономить электричество. А раньше зимой рекомендовали отключать обогреватели, теперь летом кондиционеры. Вместо холодильников - землянки. Настоящая солидарность и не такого стоит. То есть, европейцев готовят в возвращению в средневековье. Что сказать, тоже какие-никакие перемены. Может, именно их требовали сердца беглых.