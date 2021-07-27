ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Н. Азаров: главная цель Запада - превратить Беларусь и Украину во враждебные России государства

Нет никаких сомнений в том, что методы управления и подготовки цветных революций в Украине и Беларуси идентичны. Цель таких переворотов тоже всегда одна - насолить России.

Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал экс-премьер министр Украины Николай Азаров. (видео)


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все