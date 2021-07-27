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Н. Азаров: главная цель Запада - превратить Беларусь и Украину во враждебные России государства
Нет никаких сомнений в том, что методы управления и подготовки цветных революций в Украине и Беларуси идентичны. Цель таких переворотов тоже всегда одна - насолить России.
Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал экс-премьер министр Украины Николай Азаров. (видео)
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