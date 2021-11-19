Н. Бордиловская - гость проекта "Скажинемолчи"

"Давайте говорить по-белорусски!" - с таким посылом начала разговор с ведущими программы "Скажинемолчи" спецкорреспондент Агентства теленовостей Наталья Бордиловская. Он состоялся - диалог на мове - впервые в истории рейтинговой передачи на "Беларусь 1". Не только развенчать миф о том, что "на БТ не звучит белорусский язык" - целью беседы был вопрос сохранения национального наследия и уважения к государственным символам, объединения народа вокруг лучшего в истории и взаимоуважения между всеми, кто своей Родиной считает Беларусь и проживает в Беларуси.