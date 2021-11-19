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Н. Бордиловская - гость проекта "Скажинемолчи"
"Давайте говорить по-белорусски!" - с таким посылом начала разговор с ведущими программы "Скажинемолчи" спецкорреспондент Агентства теленовостей Наталья Бордиловская. Он состоялся - диалог на мове - впервые в истории рейтинговой передачи на "Беларусь 1". Не только развенчать миф о том, что "на БТ не звучит белорусский язык" - целью беседы был вопрос сохранения национального наследия и уважения к государственным символам, объединения народа вокруг лучшего в истории и взаимоуважения между всеми, кто своей Родиной считает Беларусь и проживает в Беларуси.
Все выпуски "Скажинемолчи" - на Youtube-канале "Беларусь 1"
Как воспитать детей патриотами и сохранить память о подвиге в Великой Отечественной войне? О кризисе на границе и сочувствии беженцам. Как пережить испытание веры бедой и победить онкологическую болезнь? Эти и другие вопросы - в ответах гостьи программы "Скажинемолчи". Смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале программы.
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