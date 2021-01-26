Н. Эрней: Молодежь является основным ресурсом цветных революций

В России, как и в Беларуси, ключевым ядром протестов были молодые люди: студенты, абитуриенты и, к сожалению, школьники. Такое мнение нашему телеканалу высказал немецкий политический эксперт Николай Эрней. По мнению эксперта, российские митинги еще раз доказали, что Навальный и его западные кураторы пытаются превратить молодежь в пушечное мясо очередной цветной революции.