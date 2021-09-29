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Н. Эйсмонт о реакции А. Лукашенко на трагедию с сотрудником КГБ: Безнаказанным это не останется
Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии с сотрудником КГБ и поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье. Об этом БелТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. И, конечно, Президент очень соболезнует семье погибшего и сопереживает", - сказала Наталья Эйсмонт.
На вопрос о реакции Президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется".
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