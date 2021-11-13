Н. Эйсмонт о возможных переговорах по миграционному кризису: Мы всегда готовы к диалогу

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала РИА "Новости" слова Владимира Путина о возможном разговоре с Меркель и Европой по миграционному кризису: "Мы всегда готовы к диалогу, не мы его разрушили".