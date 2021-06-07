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Н. Эйсмонт о заявлении Президента Польши про собственные "дипусилия" для освобождения трех представителей незарегистрированного Союза поляков
История о том, как легко приписывают себе дипломатические заслуги. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, прокомментировала недавние заявления Президента Польши про собственные "дипусилия" для освобождения трех представителей незарегистрированного Союза поляков.
"В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть, в том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор Президента Беларуси с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке) этот вопрос Президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда", - заявила Наталья Эйсмонт.
Несколько представителей польской диаспоры были задержаны в рамках дела о героизации военных преступников. Это была законная реакция наших правоохранителей на неприкрытые попытки реабилитации нацизма и разжигание национальной розни. С этой целью с их стороны проводились мероприятия для молодежи в Бресте. Да и в Гродно было участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных лиц так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции. Трое этих деятелей в итоге оказались в Варшаве, но руководство соседней страны поспешило записать это себе в актив, что, как оказалось на самом деле, совершенно не так!
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