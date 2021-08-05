Н. Эйсмонт: Президент занимался не предвыборной кампанией, он занимался лечением, здоровьем и жизнью людей

Наталья Эйсмонт о том, как Президент перед выборами-2020 занимался не предвыборной кампанией, а жизнями и здоровьем людей.



Неизвестные стороны попытки госпереворота в Беларуси - в документальном проекте "Беларусь против цветной революции".



Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

