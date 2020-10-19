Н. Гростиньш: Больше беспорядков - больше грантов у оппозиции

Нужен ли "мирным протестующим" и радикалам, которых все больше на улицах, диалог? Вопрос риторический. Куда важнее получить сочную картинку для западных СМИ. Оппозиция настроена не на конструктив, а на достижение только своих целей. Такое мнение высказал латвийский политик Нормунд Гростиньш.