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Н. Гростиньш: То что людей калечат, убивают - это просто так не останется

Политолог из Латвии Нормунд Гростиньш убежден, что рано или поздно польские власти обязательно ответят за издевательства над мигрантами. По его мнению, судебные разбирательства в отношении нынешней политической элиты Польши не заставят себя долго ждать: это случится, как только к власти придут их оппоненты. И в истории такие прецеденты уже были.


Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):

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