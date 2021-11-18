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Н. Гростиньш: То что людей калечат, убивают - это просто так не останется
Политолог из Латвии Нормунд Гростиньш убежден, что рано или поздно польские власти обязательно ответят за издевательства над мигрантами. По его мнению, судебные разбирательства в отношении нынешней политической элиты Польши не заставят себя долго ждать: это случится, как только к власти придут их оппоненты. И в истории такие прецеденты уже были.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):
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