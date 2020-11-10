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Н. Гростиньш: В США начнутся непростые юридические процедуры

Ошибки при голосовании на выборах США фактически уже стали системными. Такое мнение нашему телеканалу высказал латвийский политолог Нормунд Гростиньш, за плечами которого опыт наблюдения за голосованием в разных странах мира.

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