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Н. Гростиньш: Вопрос допуска зрителей на ЧМ по хоккею в Риге не более чем популизм из-за предстоящей выборной кампании
Сами жители Риги уже и подзабыли о том, что они принимают чемпионат мира по хоккею. Болельщиков, как известно, на трибуны не пускают (в Латвии в принципе действуют достаточно жесткие ограничения из-за коронавируса), но накануне в латвийском парламенте все же появились разговоры о допуске зрителей на хоккей. Когда будет принято окончательно решение - не понятно, да и по какому принципу будут давать такие разрешения - тоже не ясно.
По словам лидера местной партии Центра, все это не более чем популизм из-за предстоящей выборной кампании.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии Центра (Латвия): Вообще, сам чемпионат стал заметен буквально пару дней назад, когда в огражденных, охраняемых, изолированных отелях появились первые делегации, эскорт полиции стал провожать по улицам автобусы с приезжающими спортсменами. То есть местное население отдельно, включая зрителей, и спортсмены соответственно отдельно. Вчера вечером появилась очень интересная, довольно нетрадиционная динамика в латвийском парламенте по вопросу допуска зрителей на чемпионат. Допуск не планировался, но вчера произошел раскол в правящей коалиции, поскольку у нас уже потихоньку начинается предвыборная кампания 2022 года, то есть партии готовятся, и некоторые из них подумали, что если пустить все-таки зрителей смотреть чемпионат, то у них шансы возрастут. Что надо понимать? Что о проведении чемпионата было известно раньше, чем вчерашний вечер, то есть депутаты об этом знали, они занимаются чистым популизмом. Если бы они хотели пустить зрителей на чемпионат, то они могли сделать это за неделю, за месяц, но то, что они проснулись вчера вечером, - это, конечно, чисто предвыборная кампания.
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