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Н. Карчевская: Необходимо заняться повышением для молодежи престижа понятия "работа"

В продолжение темы народного диалога. По следам Всебелорусского народного собрания. Объяснять, что такое патриотизм, нужно не красивыми лозунгами, а через действия. И параллельно заняться повышением престижа и ценности понятия "работа". Таким мнением поделилась Наталья Карчевская - ректор Университета культуры и искусств.

В вузе планируется марафон диалоговых встреч со студентами. Затронут не только деструктивность информационного пространства, но и самозанятость.

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