Н. Карпенков: Быстро навели порядок в 90-е - быстро наведем и сейчас

Среди солдат цветной революции много людей с судимостью, а также представителей откровенно деструктивных объединений. Их цель - заработать во время протестов. Это в интервью "Главному эфиру" заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Николай Карпенков.







Бандиты, которые жгут автомобили и покрышки, нападают на правоохранителей с заточками и слезоточивым газом, угрожают расправой их семьям, не имеют ничего общего с мирным гражданским протестом. Ответ правоохранителей на беспорядки будет жестким и адекватным в рамках закона.