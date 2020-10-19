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Н. Карпенков: Быстро навели порядок в 90-е - быстро наведем и сейчас
Среди солдат цветной революции много людей с судимостью, а также представителей откровенно деструктивных объединений. Их цель - заработать во время протестов. Это в интервью "Главному эфиру" заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Николай Карпенков.
Бандиты, которые жгут автомобили и покрышки, нападают на правоохранителей с заточками и слезоточивым газом, угрожают расправой их семьям, не имеют ничего общего с мирным гражданским протестом. Ответ правоохранителей на беспорядки будет жестким и адекватным в рамках закона.
Только борцами с оргпреступностью задержано около шести сотен активных участников, координаторов и организаторов радикализированных протестов. Возбуждено более 30 уголовных дел.
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