Н. Карпенков в документальном фильме "Беларусь против цветной революции": Бандиты во многом благороднее, чем Тихановский

Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации, расправа над людьми.



Как готовилась благодатная почва для таких идей и о неизвестных сторонах попытки госпереворота в Беларуси - в документальном фильме "Беларусь против цветной революции".



Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь.







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