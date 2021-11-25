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Кочанова: Белорусская система здравоохранения справится с вызовом пандемии

Беларусь выбрала свой путь борьбы с коронавирусом и наша система здравоохранения справится с вызовом пандемии - об этом сегодня во время Межпарламентской конференции участников СНГ совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ заявила Председатель Совета Республики Наталья Кочанова.



В стране создана разветвленная сеть медучреждений, оказывающих помощь в стационарах и амбулаторно-поликлинических условиях. Функционирует многоуровневая система санитарно-эпидемиологических служб. Коечный фонд перепрофилируется в зависимости от эпидобстановки. Вопросы противодействия пандемии - на личном контроле Президента.

Прививочные пункты в Беларуси действуют не только в медучреждениях, но и на предприятиях, в торговых центрах, учреждениях образования, соцобслуживания, работают также выездные бригады. Налажено производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

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