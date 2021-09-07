Н. Кочанова: Избранная Беларусью модель реагирования на угрозы коронавируса доказала свою эффективность

Создание четкой международной правовой базы в сфере информационной безопасности будет способствовать в том числе эффективному противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и реальной жизни. В национальном законодательстве Беларуси уже введены такие новации. Определены меры по защите национального информационного пространства в медиасфере, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, усовершенствованы подходы регистрации и перерегистрации СМИ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси