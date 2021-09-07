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Н. Кочанова: Избранная Беларусью модель реагирования на угрозы коронавируса доказала свою эффективность
Избранная Беларусью модель реагирования на угрозы коронавируса доказала свою эффективность. Об этом заявила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова направила обращение к участникам V Всемирной конференции спикеров парламентов. В этом году она посвящена борьбе с пандемией, а также достижению Целей устойчивого развития, противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и офлайн.
Беларусь выступает с инициативой создать пояс цифрового добрососедства
Наталья Кочанова также заявила, что Беларусь выступает с международной инициативой создать пояс цифрового добрососедства. Спикер призвала подписать соглашение о международной цифровой безопасности на основе соблюдения цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга.
Создание четкой международной правовой базы в сфере информационной безопасности будет способствовать в том числе эффективному противодействию дезинформации и разжиганию ненависти в интернете и реальной жизни. В национальном законодательстве Беларуси уже введены такие новации. Определены меры по защите национального информационного пространства в медиасфере, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, усовершенствованы подходы регистрации и перерегистрации СМИ.
V Всемирная конференция спикеров парламентов
Также Наталья Кочанова заявила, что Беларусь выступает за поиск путей ослабления геополитической напряженности и укрепление международной безопасности в целом. Конференция завершится завтра принятием декларации.
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