Н. Кочанова: Наш труд - пример для молодежи

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сенаторы и весь трудовой коллектив верхней палаты парламента сегодня приняли участие в наведении порядка, благоустройстве и озеленении городских территорий Минска. В парке имени 40-летия Великого Октября сенаторы высадили деревья, убрали опавшую листву, ветки. Навели порядок на территории парка. Ключевым моментом стало крепление пожеланий, которые каждый участник смог оставить на деревьях аллеи.



Спикер добавила, что это очень хороший пример для детей и молодежи. Сенаторы и работники секретариата Совета Республики будут и дальше принимать самое активное участие в таких мероприятиях.