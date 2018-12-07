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Н.Кочанова: неравнодушные граждане могут помочь местной власти в решении актуальных вопросов
Активные и неравнодушные жители способны помочь местной власти в решении актуальных вопросов. Такое мнение сегодня высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время выездного приема граждан в Новогрудском райисполкоме. Вопросы строительства и функционирования жилья и бизнес-объектов также были в центре внимания. На встречу записалось более 30 человек из Гродненской, Брестской и Минской областей. Многие предлагали помощь местным властям в решении актуальных вопросов своих населенных пунктов. Как отметила Наталья Кочанова, именно такие неравнодушные люди во многом помогают поддерживать дисциплину и порядок на местах. И задача руководителей всех уровней - прислушиваться к инициативам жителей.
Во время таких выездных приемов граждан поднимались вопросы строительства и ремонта дорог, работы ЖКХ, благоустройства территорий. Все эти вопросы станут темой дополнительного рассмотрения, и по каждому из них заявители получат письменный ответ.
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