Н.Кочанова: неравнодушные граждане могут помочь местной власти в решении актуальных вопросов

Активные и неравнодушные жители способны помочь местной власти в решении актуальных вопросов. Такое мнение сегодня высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время выездного приема граждан в Новогрудском райисполкоме. Вопросы строительства и функционирования жилья и бизнес-объектов также были в центре внимания. На встречу записалось более 30 человек из Гродненской, Брестской и Минской областей. Многие предлагали помощь местным властям в решении актуальных вопросов своих населенных пунктов. Как отметила Наталья Кочанова, именно такие неравнодушные люди во многом помогают поддерживать дисциплину и порядок на местах. И задача руководителей всех уровней - прислушиваться к инициативам жителей.

