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Н. Кочанова: Отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза - бесчеловечно
Обстановка на границе накалена до предела. И в любой момент может случиться непоправимое. Важно не допустить эскалации конфликта, сходятся во мнении эксперты. Отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза - бесчеловечно. Такое мнение высказала журналистам Наталья Кочанова. Ситуация у западных границ нашей страны сегодня на контроле и в Совете Республики. По словам спикера верхней палаты, сенаторы обеспокоены поведением польских властей, которые допускают факты дискриминации в отношении мигрантов, включая применение слезоточивого газа и других спецсредств, запугивание оружием и собаками. Белорусы как никто знают цену мира и безопасности. Поэтому молчать и оставаться в стороне не будут, подчеркнула Наталья Кочанова. Ведь в результате такой "политики" страдают простые люди.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
То безобразие, которое происходит в отношении мигрантов, это просто бесчеловечно. Мы, белорусы, люди, которые знают и помнят историю своей страны, где прошло столько войн, где страдали люди и гибли от голода дети, мы понимаем, насколько это страшно. Отношение польских властей, молчание Евросоюза, который никак не реагирует на то, что происходит с мигрантами,- безобразие, бесчеловечно.
Уже сегодня делегация от Совета Республики и первичной организации Белорусского союза женщин выехала на приграничную территорию, чтобы изучить ситуацию: в каких условиях находятся беженцы. Также сенаторы передадут гуманитарный груз - это продукты питания и одежда для детей и взрослых.
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