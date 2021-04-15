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Н. Кочанова: Пандемия повлияла на изменение подходов в международных отношениях

Пандемия коронавируса повлияла на изменение подходов в международных отношениях. Об этом сегодня заявила Наталья Кочанова. Парламентская делегация Беларуси приняла участие в международной парламентской конференции, посвященной угрозам в условиях COVID-19. С учетом эпидобстановки встреча прошла в режиме видеоконференции. В своем выступлении председатель Совета Республики отметила инициативу Беларуси о необходимости запуска глобального диалога по безопасности, а также новации в законодательстве Беларуси в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

С этой целью в Беларуси в максимально сжатые сроки был подготовлен и сейчас рассматривается целый пакет законопроектов о недопущении реабилитации нацизма, совершенствовании уголовного и трудового законодательства, проведении массовых мероприятий, деятельности правоохранительных органов и средств массовой информации.

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