Н. Кочанова: Около 50 договоров о сотрудничестве было подписано между правительствами Беларуси и РФ

Форум регионов - это не только знаковое общественно-политическое событие в жизни двух стран. Это еще прямые контакты и контракты на всех уровнях. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на пленарном заседании форума. В этом году у белорусско-российской площадки солидный багаж из подписанных соглашений. В общей копилке договоренностей около 800 миллионов долларов. Самые крупные из них у Могилевхимволокно, Белнефтехим-РОС и Гродненского мясокомбината.