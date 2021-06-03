Н. Кочанова: Проблемы наших людей всегда были и есть в центре внимания властей

Сегодня единый день приема граждан в исполкомах Минского района провел президиум Совета Республики Национального собрания. В таком масштабном формате мероприятие проходит впервые. К сенаторам обращались с просьбой помочь решить самые разные вопросы - жилье, благоустройство территорий, адресная социальная поддержка. Важно также отметить, что приходят не только с проблемами, но и вносят свои предложения по развитию. Например, инфраструктуры пристоличного региона. Все подробности масштабного общения у Светланы Черновой.

Проблема вовсе не в плохой погоде, а в прохудившейся крыше пятиэтажки. Только начинается период дождей, семья Федосовых, живущая на последнем этаже, вынуждена решать проблему, как вернуть в квартиру свет - регулярно вызывают аварийную службу. И так несколько раз в год. Страдает и квартира - обои перманентно отстают от стены, желтеет потолок. Обращение к местным властям уже несколько лет не дают желаемого результата.

Писала неоднократно заявление в Боровлянское ЖКХ. Прислали письмо, что в 2017 году будет ремонт кровли, но, как видите, воз и ныне там. С 2017 года периодически приходят, снимают, но вопрос не решается. Тамара Федосова, жительница д. Боровляны

Если бороться, то до конца. Тамара Федосова за решением проблемы пришла на личный прием граждан в Боровлянский сельский исполком. Вопрос с крышей на контроль лично взяла председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Пообещали к 1 сентября кровлю обновить. Каждая проблема должна быть изучена досконально - это принцип единого дня приема граждан. Президиум Совета Республики сегодня принимал горожан в исполкомах Минского района.

Мы решили несколько по-иному посмотреть на работу с обращениями граждан в соответствии с существующим законодательством. Завтра мы будем рассматривать на президиуме Совета Республики вопрос о работе с обращениями граждан в Минском районе. Статистически мы, конечно, владеем ситуацией - сколько поступает обращений из Минского района в Совет Республики, какие вопросы находятся у нас на контроле. Но чтобы владеть более оперативной информацией, мы приняли решение разъехаться сегодня по регионам Минского района, провести приемы по личным вопросам, посмотреть, какие вопросы волнуют граждан. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Жилье, благоустройство, адресная социальная помощь. К спикеру верхней палаты парламента записалось более 90 человек. Такой шанс найти короткий путь к решению проблемы не упустила и жительница деревни Валерьяново Екатерина Фадеенко. У нее вопрос по водонапорной башне. 100 человек из их кооператива подписались за то, чтобы передать местную водопроводную систему на баланс государства. По словам женщины, в этом случае и санитарный контроль будет лучше и платить за воду домовладельцы будут по гостарифам.

Вы знаете, Наталья Ивановна оказалась более доступной. 4 раза позвонили и мне, и другой женщине, которая записывалась. Уточняющие моменты, во сколько прийти, что принести, никаких тут заслонов и контроля нет, все доступно, как люди и говорили. Екатерина Фадеенко, жительница д. Валерьяново

Выделение субсидии на покупку недвижимости для многодетной семьи, ремонт подъездных путей к домам по улице Юбилейной в Заславле. Эти вопросы сегодня звучали на приеме заместителя председателя Совета Республики.

Не только о проблемах люди говорят с сенаторами. Местные жители выступают за создание музея истории Заславля, одного из самых древних городов нашей страны.





У города на каждом этапе его очень яркие страницы, которые отражаются в ярких образах, личностях, событиях - историю всей Беларуси. Я хочу, чтобы в Заславле был музей истории города, которым будет гордиться вся Беларусь. Татьяна Горанская, жительница г. Заславля, искусствовед, историк

Единый день приема граждан сегодня также прошел в городском поселке Мачулищи. С волнующими вопросами жителей Минского района принимал председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. В агрогородке Сеница найти пути решения проблем обратившимся помогал Сергей Рачков - председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности.

Если для местных жителей выездные приемы сенаторов - это прежде всего способ более оперативно решить свои самые наболевшие вопросы, то для молодых парламентариев - отличный способ перенять опыт у своих старших наставников.

Мы сможем увидеть, каким образом происходит прием граждан, как общаются с гражданами, которые обращаются по тем или иным вопросам, перенять опыт и возможность транслировать его на своем уровне областей, на уровне представительств и профильных учреждений. Владислав Волчек, председатель Постоянной комиссии молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси

Справедливое отношение к гражданам, а еще умение проникнуться каждой личной историей - это тот незыблемый фундамент, на котором строится работа. Личные встречи с представителями власти - формат общения, который людям нужен, уже проверено. И пока есть те, кому необходимо протянуть руку помощи, практика личных приемов будет продолжена.