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Н. Кочанова проведет прием жителей Фрунзенского района города Минска 6 августа
Сенаторы продолжают единый день приема граждан. Такие встречи с населением уже прошли в Минском районе и в Витебской области.
На очереди столица: завтра в 10 утра со своими вопросами жители Фрунзенского района Минска смогут обратиться к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой.
Всего же на связи в пятницу 10 сенаторов. При этом единый день - это нововведение. Пока его проводят раз в месяц. Формат актуальный. Например, в Минском районе приняли около 400 обращений.
В среднем на обсуждение одного вопроса уходит около 20 минут, хотя никаких временных ограничений сенаторы не устанавливают. Как показывает практика, отдельные проблемы решаются непосредственно на месте. Завтра, отметим, озвучить свои вопросы можно будет в каждом районе Минска в основном в первой половине дня.
В Московском же районе прием пройдет дважды. В 10 утра можно обратиться к Сергею Рачкову (он курирует региональную политику и самоуправление). А в 6 вечера там же - к сенатору и директору Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегу Руммо.
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