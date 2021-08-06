Н. Кочанова провела личный прием граждан во Фрунзенском районе Минска

Прежде всего это вопросы, которые касаются жилья, качества жилья, которое строится в городе Минске, предоставления жилья. Это вопросы, которые волнуют жителей города Минска. Поэтому сегодня с этими вопросами люди обращаются к нам. Конечно, мы постараемся разобраться во всех вопросах. Не только Минский горисполком, но и те, люди, которые по долгу службы должны заниматься этими вопросами: такие, как Госстройнадзор, которые в свою очередь должны давать оценку качеству выполняемых работ той или иной строительной организации. В общем, будем разбираться комплексно для того, чтобы оказать помощь людям.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси