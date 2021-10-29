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Н. Кочанова вручила госнаграды сотрудникам БГУ
Сегодня в канун празднования векового юбилея в БГУ чествовали сотрудников университета. За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, высокий профессионализм и личный вклад в подготовку специалистов спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова вручила государственные награды ученым, деканам, профессорам, директорам институтов. Свои поздравления коллективу направил и глава государства Александр Лукашенко.
Я более 35 лет в университете, а если со студенческими годами, то более 40 лет. Для меня университет это не только место работы, но и место служения. Университет это особый дух, это особая корпорация. Для меня это мой второй дом.
В сентябре мы разработали стратегию развития университета на 5 лет. Это и новые воспитательные подходы с учетом изменившихся реалий, цифровизация этих процессов, общение студентов на едином с ними языке. Это и диверсификация доходов университета и развитие экспортного потенциала, безусловно, новые уровни развития научной деятельности в области научных исследований.
30 октября БГУ празднует вековой юбилей
Празднование столетия БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО. За век ведущий вуз страны подготовил свыше 185 тысяч специалистов, в том числе известные ученые, академики, лауреаты госпремий, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры олимпиад. Сегодня БГУ входит в один процент лучших университетов мира.
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