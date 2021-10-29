Н. Кочанова вручила госнаграды сотрудникам БГУ

Я более 35 лет в университете, а если со студенческими годами, то более 40 лет. Для меня университет это не только место работы, но и место служения. Университет это особый дух, это особая корпорация. Для меня это мой второй дом.

Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ