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Н. Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня встретилась со студентами медицинских вузов. Спикер поздравила молодых людей с наступающим профессиональным праздником и отметила, что здоровье граждан в нашей стране - всегда в приоритете. Беларусь сохранила инфекционные больницы, санэпидслужбы, которых в некоторых государствах просто нет. В систему здравоохранения вкладываются значительные средства. Большую роль играют и кадры. Как отметила Наталья Кочанова, важно понимать: выбрав профессию врача, ты определил ее главной в жизни.

Я полагаю, что такой контакт со спикером Совета Республики - возможность получить четкие и конструктивные ответы на все интересующие вопросы. Это очень важное мероприятие, поскольку мы продолжаем еще вести борьбу с коронавирусной инфекцией. Студенты-медики в том числе очень активно включились в борьбу с этим серьезным вызовом для всего мира.
Владислав Волчек, председатель Постоянной комиссии молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси

Традиционно встреча прошла в формате открытого диалога.


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