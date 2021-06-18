Н. Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов

Я полагаю, что такой контакт со спикером Совета Республики - возможность получить четкие и конструктивные ответы на все интересующие вопросы. Это очень важное мероприятие, поскольку мы продолжаем еще вести борьбу с коронавирусной инфекцией. Студенты-медики в том числе очень активно включились в борьбу с этим серьезным вызовом для всего мира.

Владислав Волчек, председатель Постоянной комиссии молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси