Н. Лазаревич: Санкции - это дополнительный стимул для импортозамещения

Экономические санкции против белорусских промышленных предприятий - это неприятно, но не критично. Более того, это стимул создать свой внутренний продукт с высокими конкурентными качествами. Об этом в эфире "Скажинемолчи" заявила генеральный директор холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич. По словам гостьи программы, у нашей сельхозтехники большие экспортные возможности. И вот пример актуальных контрактов: машины и агрегаты из Бобруйска покупают аграрии Монголии, Франции, Венгрии, Австралии. В продвижении продукции важная роль как социальных сетей, так и яркий пиар наших брендов.



Как воспитывать в себе лидерские качества, что сложнее: быть директором или мамой? А также престиж рабочей профессии и что в топе продаж белорусской техники? Емкие и интересные комментарии гостьи проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале программы.



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