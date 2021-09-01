Н. Лукашенко и представители Федерации хоккея посетили дом-интернат для пенсионеров в Минске

Праздник сегодня был не только у школьников. Дом-интернат для пенсионеров, что находится на Ваупшасова, сегодня посетили Николай Лукашенко, представители Федерации хоккея во главе с председателем, журналисты-активисты, люди, работающие вместе с Президентом. И это поручение главы государства.

От него передали не только привет, но и вкусные и полезные подарки. Уже традиционными стали угощения с президентского подворья. Хватит не только постояльцам, но и сотрудникам пансионата - 2,5 тонны арбузов, мед и варенье из Александрии (570 баночек). Среди подарков также и медицинское оборудование и препараты: ингалятор, лазерный аппарат, лампа Bioptron - все, что сегодня нужно для поддержания здоровья.

Теплое и искреннее общение было еще и вкусным - гостей угостили чаем со свежими пирожками и тортами собственного производства. Как рассказал корреспондент "Беларусь 1", кулинарные изделия на высоте.

Во время чаепития говорили о многом и важном для пенсионеров, о работе центральных телеканалов, о спорте. Как оказалось, здесь много хоккейных фанатов. Поэтому представители федерации пригласили постояльцев и их семьи на трибуны "Минск-Арены" болеть за минское "Динамо" в новом сезоне.





Постояльцы интерната с гордостью показали обустроенную зеленую территорию вокруг основного здания, где, кстати, с подачи Президента организовали небольшую ферму, где живут кролики, козы и гуси. Нужно заметить, что территория большая и уютная. Постояльцы особенно любят здесь отдыхать в силу возраста чаще сидя. Для удобства и соблюдения мер предосторожности в период COVID в списке привезенных подарков и лавочки. Как отметили в пансионате, вспышек COVID не было, а персонал с должным пониманием воспринял работу вахтовым методом. Сейчас все постояльцы и сотрудники вакцинированы, за исключением тех, у кого есть противопоказания.