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Н. Мендкович: Причина провала афганской кампании - массовая коррупция
Молниеносная победа талибов и крах мечтаний о современном афганском государстве - это шок и унижение для Америки и всего Запада. А одна из главных причин провала прозападного правительства - его неспособность справиться с повальной коррупцией. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По мнению эксперта, афганцы создавали целые "батальоны-призраки", чтобы получать на них деньги от США, а потом их разворовывать. Американская сторона об этом прекрасно знала, но продолжала на все закрывать глаза.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт российского совета по международным делам:
Прежде всего, это достаточно массовая коррупция, в которой радостно участвовали и американские военные, и афганцы. По данным самих американских инструкторов, не менее трети вооружений и экипировки, которые поставлялись афганской армии, расхищались, от 20 %, по американским данным, личного состава в афганской армии, на которое поступало довольствие и жалование, это были мертвые души. А я подчеркиваю, что оборонный бюджет во многом формировался из траншей США, то есть, деньги расхищались. Об этом знала и американская сторона, об этом сообщали руководству, об этом были доклады конгрессу, но на это закрывали глаза, благодаря тому, что на этом наживалось и военное лобби.
Интервью Н. Мендковича - в "Главном эфире"
Почему Кабул был взят практически без боя? Как провал афганской кампании скажется на имидже США и НАТО? Стоит ли ожидать нового миграционного кризиса в Европе, как это было после "арабской весны". Смотрите вечером в интервью
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