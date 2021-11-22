Н. Мендкович: Ситуация с беженцами является предлогом для нагнетания обстановки

Ситуация с беженцем является предлогом для нагнетания обстановки. Мы видим, что есть опция принять беженцев, доставить их воздухом в Германию и на этом закончить проблему. Тем не менее ни ЕС, ни Берлин официальный, ни Варшава не добивались каких-то реальных шагов в этом направлении. Они не хотят решить проблему беженцев, они хотят изыскать повод для нового витка санкций и мер против Беларуси, вводимых на официальном уровне. Не потому, что Беларусь что-то делает, а потому, что сам нынешний политический статус Беларуси, ее сотрудничество с Россией, ее отказ войти в качестве сателлита в сферу влияния США и НАТО раздражают европейских политиков. Варшава пытается возложить на Минск ответственность за миграционный кризис, и, соответственно, изыскивает поводы для новых агрессивных мер, направленных уже не против мигрантов, которые стали жертвой полицейской жестокости, а против официального Минска