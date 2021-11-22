3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Н. Мендкович: Ситуация с беженцами является предлогом для нагнетания обстановки
Уже понятно, что Польша будет использовать любые предлоги для нагнетания обстановки и давления на Беларусь. По мнению российского эксперта Никиты Мендковича, они готовы на все, чтобы превратить нашу страну в их собственного сателлита.
Ситуация с беженцем является предлогом для нагнетания обстановки. Мы видим, что есть опция принять беженцев, доставить их воздухом в Германию и на этом закончить проблему. Тем не менее ни ЕС, ни Берлин официальный, ни Варшава не добивались каких-то реальных шагов в этом направлении. Они не хотят решить проблему беженцев, они хотят изыскать повод для нового витка санкций и мер против Беларуси, вводимых на официальном уровне. Не потому, что Беларусь что-то делает, а потому, что сам нынешний политический статус Беларуси, ее сотрудничество с Россией, ее отказ войти в качестве сателлита в сферу влияния США и НАТО раздражают европейских политиков. Варшава пытается возложить на Минск ответственность за миграционный кризис, и, соответственно, изыскивает поводы для новых агрессивных мер, направленных уже не против мигрантов, которые стали жертвой полицейской жестокости, а против официального Минска
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов