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Н. Мендкович: США пытаются заставить весь мир забыть об их поражении в Афганистане
Полнейший демонтаж силовых структур и государственных институтов прошел в Афганистане, а оставленное после себя наследие американцев подталкивает страну к гуманитарной катастрофе. О дальнейших планах "строителей свободы" рассуждает эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.
США, по всей вероятности, сейчас будут воздерживаться от каких-то открытых контактов с "Талибаном", во многом из-за того что они стремятся дать миру забыть о собственном поражении, о провале США и НАТО, потому что сейчас любые контакты США с Афганистаном лишний раз подчеркивают, что они потерпели глубокое и полное поражение от Талибана. Американцы арестовали хранящийся в США золотой запас Афганистана и, судя по всему, планируют его обратить в свой собственный доход. Из-за этого на страну надвигается банковский и валютный кризис. Учитывая опять-таки сложную ситуацию в регионе и засуху, есть риски что осень и зима для Афганистана будут тяжелыми. Выход для Афганистана сейчас - только внешняя торговля, я имею в виду нормальный легитимный выход. Продукты могут поставляться из соседних государств, но для этого новый режим должен обеспечить безопасность для бизнеса
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