Н. Мендкович: США пытаются заставить весь мир забыть об их поражении в Афганистане

США, по всей вероятности, сейчас будут воздерживаться от каких-то открытых контактов с "Талибаном", во многом из-за того что они стремятся дать миру забыть о собственном поражении, о провале США и НАТО, потому что сейчас любые контакты США с Афганистаном лишний раз подчеркивают, что они потерпели глубокое и полное поражение от Талибана. Американцы арестовали хранящийся в США золотой запас Афганистана и, судя по всему, планируют его обратить в свой собственный доход. Из-за этого на страну надвигается банковский и валютный кризис. Учитывая опять-таки сложную ситуацию в регионе и засуху, есть риски что осень и зима для Афганистана будут тяжелыми. Выход для Афганистана сейчас - только внешняя торговля, я имею в виду нормальный легитимный выход. Продукты могут поставляться из соседних государств, но для этого новый режим должен обеспечить безопасность для бизнеса

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам