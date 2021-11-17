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Н. Межевич: Польское правительство, безусловно, поступило негуманно

Эксперты сходятся во мнении, что применение самых мощных водометов, которые находятся в распоряжении формирований польской полиции, при минусовой температуре против беззащитных граждан неприемлемо.

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