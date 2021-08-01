Н. Можейко об исторической справедливости и сложностях возвращения культурных ценностей на родину

Тема исторической справедливости так или иначе витает в воздухе любого суверенного государства. Независимость нам далась непросто. Об этом говорят неопровержимые факты и цифры, которые хранят не только архивы, но и мемориалы памяти жертв Великой Отечественной войны.

Кроме страшных людских потерь, оккупанты причинили беспрецедентный экономический ущерб. Мы хорошо помним хроникальные кадры Минска сразу после освобождения: город-герой был практически стерт с лица земли. Еще одна прицельная высота фашистов - культура. Душа народа. Здесь действовали особенно изощренно: из страны вагонами вывозили все самое ценное. На территории БССР работали целые команды искусствоведов и других неслучайных знатоков, которые отбирали историко-культурные ценности.

Часть предметов удалось вернуть после войны. Но большинство шедевров так и осталось на чужбине. Вопросами возвращения своего наследия занялись относительно недавно. Первая волна пришлась на 80-е годы, когда исследователи получили доступ к архивам, вторая - на годы становления независимого государства. И все же наша риторика на международной арене в этом смысле всегда была чересчур политкорректной. Мы будто боялись посягнуть на свое же, и зря.

Кажется, этап чрезмерной терпимости подошел к концу. И пора заявлять свои права в полный голос.

Нина Можейко

о большой и важной исторической справедливости.

Расстрельные дела. Точнее, книги. Где-то пули разрывной волной изувечили канву, а где-то прошли насквозь - через сердце Будды, как здесь. Ничего святого, скажут современники. Ценные экземпляры XIX века из отдела редкой книги Национальной библиотеки Беларуси стали свидетелями, которые одним внешним видом громко, в голос говорят, что такое война. Фашистская мясорубка работала четко, без сбоев системы, перемалывая и смакуя каждую косточку в позвоночнике белорусской культуры.

Однако банальным мародерством это не назовешь. Хотя случай на войне нередкий. Акция спланированная и целенаправленная. Еще в 1940 году был сформирован штаб рейхсляйтера Розенберга. Это один из главных нацистских идеологов, любимый теоретик Гитлера. По его распоряжению сотрудники штаба получили право захвата культурных ценностей на оккупированной территории.

В амбициозных планах Третьего рейха было создание Музея фюрера в Линце. Туда свозили все самое лучшее. По некоторым свидетельствам, Гитлер лично принимал участие в отборе стоящих шедевров. Специально для подобной селекции в оккупированный Минск приезжали Ганс Поссе - директор Дрезденской галереи и доверенное лицо фюрера, а также Каетан Мюльман - он вел учет культурных и художественных ценностей на восточных землях. В результате такой "командировки" были конфискованы 170 произведений. Позже фашисты забрали почти все.

"Прописка" в истории бытования. Подрамник так и пестрит штампами и цифрами с буквами от руки. Чертили аккуратно, словно от уверенности, что возвращать не придется. Так Государственная картинная галерея БССР (тогда еще с двумя л) лишалась тысяч экспонатов.

Причем подлинная художественная ценность не сильно интересовала грабителей. Изъятию подлежали абсолютно все предметы. Символом потерпевшего, но непокоренного народа стал "Меркурий со свирелью". Его оккупанты по каким-то причинам оставили в Минске. Скульптура из коллекции графа Паскевича и поныне хранит следы увечий той страшной войны.

Часть экспонатов из фондов уцелела благодаря счастливому стечению обстоятельств. Некоторые предметы перевезли на выставку в Москву еще в 1940 году. Там они пережили эвакуацию. Были занесены в каталог. Точную же цифру пока безвозвратных потерь не знает никто.

Серьезно пострадали и архивы. До войны исторический находился в Могилеве. Туда же и нанесли основной удар нацисты.

Дмитрий Яцевич, директор Национального исторического архива Беларуси:

Редкие книги, старопечатные издания - все было вывезено немцами. Но вместо пустых полок мы покажем экспонаты, которые заслуживают внимания. Например, коллекция старинных актовых книг. Датируются началом XVI - концом XVIII веков. Их удалось вернуть из Вильнюса.

Отдавали со скрипом. Тут даже опытный архивист скажет:

"Здесь вопрос политический. Все страны, которые что-то захватили, стараются спустить этот вопрос на тормозах".

Практически сразу после образования независимого государства белорусы начали искать свое. Но натолкнулись на ряд проблем, в том числе связанных с недостатком информации. Архивы некоторых стран для нас просто закрыты. Поэтому несколько лет назад была создана профильная комиссия по выявлению и возвращению ценностей.