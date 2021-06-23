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Н. Щекин: Санкции ЕС в отношении Беларуси не что иное, как геноцид белорусского народа
Санкции, введенные Западом в преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, не что иное, как геноцид белорусского народа. Это мнение политолога Николая Щекина. Он отметил, что Европа в очередной раз показала свое истинное лицо. Уже не осталось сомнений и иллюзий в подлости и лживости политических элит коллективного Запада.
22 числа в мемориале "Брестская крепость" Лукашенко как глава государства, как Главнокомандующий, как гражданин окончательно поставил точку в том, что у нас происходит в стране. Поствыборный период завершен, он раскрыл, причем публично это сделал, внутренний механизм коллективного Запада, что могло быть и к чему идут. Снял все маски лицемерия и лжи, под которыми оскалившаяся Европа уже практически была нацелена на то, чтобы прихватить Беларусь. К сожалению, мы сейчас видим, что именно 22 июня, в день такой трагедии, когда надо молиться за всех, кого нет с нами, за то, что благодаря им мы получили жизнь, коллективный Запад дошел до такой низости, пробил нравственное дно и практически согласовал секторальные санкции. Я считаю, это геноцид, а не санкции. Геноцид белорусского народа, который мы уже начинаем переживать второй раз за 80 лет.
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