Н. Щекин: Санкции ЕС в отношении Беларуси не что иное, как геноцид белорусского народа

22 числа в мемориале "Брестская крепость" Лукашенко как глава государства, как Главнокомандующий, как гражданин окончательно поставил точку в том, что у нас происходит в стране. Поствыборный период завершен, он раскрыл, причем публично это сделал, внутренний механизм коллективного Запада, что могло быть и к чему идут. Снял все маски лицемерия и лжи, под которыми оскалившаяся Европа уже практически была нацелена на то, чтобы прихватить Беларусь. К сожалению, мы сейчас видим, что именно 22 июня, в день такой трагедии, когда надо молиться за всех, кого нет с нами, за то, что благодаря им мы получили жизнь, коллективный Запад дошел до такой низости, пробил нравственное дно и практически согласовал секторальные санкции. Я считаю, это геноцид, а не санкции. Геноцид белорусского народа, который мы уже начинаем переживать второй раз за 80 лет.

Николай Щекин, завотделом Института социологии НАН Беларуси