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Н.Шерстнев: Сегодня важно принять решения правильно, качественно и быстро

"Сегодня важно принять решения правильно, качественно и быстро". Губернатор Витебской области рассказал о том, что значит "режим особого функционирования" для Орши.

Интервью с Николаем Шерстневым - сегодня в "Главном эфире" в 21:00 на "Беларусь 1".

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