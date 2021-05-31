Н. Снопков: Парк "Великий камень" - высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса

"Великий камень" станет для Беларуси инновационной отраслью будущего. Такое мнение в проекте АТН "Вопрос номер один" выразил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Развитие традиционной китайской медицины и строительство крупных инфраструктурных проектов - главные ориентиры для индустриального парка в этом году. Сейчас площадка объединяет 69 резидентов из 13 стран. Вложено более 670 миллионов долларов. Работают 30 предприятий. Выпускаются двигатели, коробки передач, суперконденсаторы и многое другое. 5G, а также искусственный интеллект - в ближайших планах.