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На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
Теперь у студентов ведущего педагогического вуза Беларуси есть возможность приобщиться к ушу. В БГПУ открылся новый спортивный зал по этому виду восточного единоборства. Для занятия ушу есть все необходимое - специальное напольное покрытие, турники и маты.
Александр Маковчик, проректор БГПУ им. М. Танка:
"Сегодня мы активно занимаемся международной деятельностью. Институт имеет более 190 договоров о сотрудничестве с университетами-партнерами по всему миру. Более 40 этих договоров - это партнеры из КНР. Говоря о международном сотрудничестве, хотелось бы отметить, что у нас обучаются более 500 иностранных студентов, более 400 из них - представители Китайской Народной Республики. Я надеюсь, что этот зал позволит нашим и прежде всего китайским студентам почувствовать себя дома".
Сейчас по всей стране работают десятки школ по различным видам единоборств.
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