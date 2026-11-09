На базе "Камволя" открылась новая мастерская по подготовке ткачей

Усилить практикоориентированность обучения и повысить конкурентоспособность выпускников.

Новая учебно-производственная мастерская по подготовке ткачей появилась на базе предприятия "Камволь".

Это результат совместной работы с Минским колледжем легкой промышленности и комплексной логистики. Проект рассчитан на 2 года. Сначала учащиеся будут знакомиться с теорией, после осваивать работу на ткацких станках.

За каждым студентом в течение двух лет будет закреплен наставник.

Татьяна Лугина, гендиректор ОАО "Камволь":

"Три дня у нас учатся и работают прямо в цехе по 6 часов, а два-три дня учатся в колледже. То есть это такой абсолютно новый подход к обучению. Один из таких опытных проектов уже работает с сентября по профессии. 26 человек из колледжа работают операторами приготовительного цеха, где будет присваиваться им профессия оператора ровничного оборудования. А с января будут еще 23 девочки тоже посещать ткацкое производство".

Такая мастерская стала уже десятой в столице. В следующем году в планах открыть еще столько же.

В Минске ежегодно увеличивается набор учащихся в колледжи. За последние 3 года он вырос на 40 %.