На базе Слуцкого индустриального колледжа открылась школа молодого комбайнера

Школа молодого комбайнера открылась 23 октября на базе Слуцкого индустриального колледжа. В классе 20 человек. Опытом с ними будут делиться механизаторы-передовики Минской области.

Главным куратором и ментором будет Александр Скрыган, хлебороб из "Совхоза Рачковичи" Слуцкого района. В этом сезоне он намолотил более 4 тыс. т зерна.

В распоряжении учащихся тренажер "Гомсельмаш", в котором заложены параметры новейших отечественных комбайнов.

Роман Добровольский, учащийся Слуцкого государственного индустриального колледжа:

"Комбайнер - это очень востребованная профессия, очень обсуждаемая. И опыт "Колоска" мне в жизни очень пригодится".

"Когда я здесь учился в индустриальном колледже, такого не было у нас. У меня все было на практике, на старом комбайне Дон-1500А. Сейчас у молодежи благодаря симулятору GS еще лучше будут результаты, чем достигаем мы на данный момент", - отметил комбайнер ГП "Совхоз Рачковичи" Белорусской железной дороги Александр Скрыган.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

"И то, что сказал глава государства, те профессионалы, которые на поле работают, должны свой опыт передавать молодым, воплощается здесь, в наших учреждениях образования. Более того, мы имеем уже 6 симуляторов комбайна, на которых ребята будут отрабатывать практический навык под управлением участников клуба "Золотой колос". Я думаю, из наших ребят вырастут хорошие профессионалы, нам будет не стыдно за то, что они заканчивали наше учреждение профессионального образования".

Школа молодого комбайнера - платформа для будущих успехов и рекордов АПК. Первая в Минской области открылась в Клецке.

На следующей неделе в это элитное агрокомьюнити вступят юные механизаторы из Смиловичей, Вилейки и Борисова.