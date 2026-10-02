На белорусско-литовской границе задержан нарушитель с самодельным беспилотником

В приграничье с Литвой задержан нарушитель с беспилотником - это белорус, сообщили в ГПК Беларуси.

Информацию о подозрительном человеке получили лидские пограничники от местного населения. На месте происшествия был обнаружен автомобиль Audi, а также беспилотный летательный аппарат кустарного производства, пульт управления и 7 аккумуляторных батарей. Все предметы изъяты для проведения экспертизы.

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Мужчине грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией дрона.