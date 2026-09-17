На белорусско-украинской границе прошла гуманитарная миссия: 18 человек воссоединились с семьями

Гуманитарная миссия по воссоединению семей состоялась 17 сентября на белорусско-украинской границе.

К своим родным из России в Украину отправились 15 граждан. Из Украины к своим близким возвращаются три человека, в основном это пенсионеры и маломобильные граждане. Сами же признаются: очень ждали и приближали тот день, когда встретятся со своей семьей и смогут их обнять. Они не виделись с детьми и внуками несколько лет.

"Я выехала из Кривого Рога, еду пока в Москву. Там меня встречает мой муж, дедушка, в преклонных летах уже, вынужден был уехать в 2023 году. Ну, а сейчас вот я еду к нему. Три года мы не виделись. Всю жизнь прожили, а теперь вот под старость лет, как говорится, эта беда нас постигла. Мы можем соединиться с семьями, естественно, мы благодарны Беларуси за это, что она помогает", - поделилась женщина.

"Еду к зятю. Херсонская область, Скадовский район, город Скадовск. Очень-очень рада. И радует, что нас с уважением все принимают, пропускают. Для нас такие условия сделали. Очень-очень благодарны", - поблагодарила пенсионерка.

"Спасибо, конечно, что нас вот так повезли. Просто я не знаю, какая благодарность, что мы все лежа, не сидя. Хочется, чтобы мир уже наступил, дал Бог, чтобы мы не боялись и спали спокойно", - отметила женщина.

На территории Беларуси провели более 70 миссий: не только передают тела погибших военнослужащих, но и проходит обмен военнопленными, гражданскими лицами.

17 сентября состоялся обмен телами погибших между Россией и Украиной. Покой на родной земле обретут 23 российских военнослужащих, на украинской стороне - 252. Близкие погибших смогут проводить их в последний путь.

Беларусь стабильно выступает гуманитарным коридором для сторон конфликта. Миротворческий алгоритм действий уже детально отработан: сопровождение процесса на всех этапах, транспортировка, медицинское и техническое обеспечение, переговорная площадка. Задействованы разные службы и ведомства. Приоритет - приложить все усилия для того, чтобы миссия состоялась. Это очередной важный шаг к миру.