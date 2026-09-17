На белорусской земле состоялся обмен телами погибших между Россией и Украиной. Покой на родной земле обретут 23 российских военнослужащих, на украинской стороне - 252. Близкие погибших смогут проводить их в последний путь.

Напомним, на территории Беларуси провели более 70 миссий: не только передают тела погибших военнослужащих, но и проходит обмен военнопленными, гражданскими лицами.

Беларусь стабильно выступает гуманитарным коридором для сторон конфликта. Миротворческий алгоритм действий уже детально отработан: сопровождение процесса на всех этапах, транспортировка, медицинское и техническое обеспечение, переговорная площадка. Задействованы разные службы и ведомства.

Приоритет - приложить все усилия для того, чтобы миссия состоялась. Это очередной важный шаг к миру.